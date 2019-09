Juve Stabia, i voti al mercato: appesi alla vena di Cissè per la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al ritorno in Serie B ci si attendeva qualcosa di più dal club campano, sopratutto nel reparto offensivo. Tonucci e Germoni in difesa e Addae in mezzo al campo sono infatti acquisti funzionali alla lotta salvezza, Di Gennaro può dare qualità in cabina di regia o sulla trequarti, mentre in avanti sono arrivati diversi calciatori – da Elia a Cissè passando per Boateng e Del Sole – ma nessuno che faccia fare un salto di qualità evidente.

Il colpo: dopo un girovagare fra Carpi e Verona Karamoko Cissè torna in quella Campania che gli ha sorriso spesso in carriera. Dopo Caserta e Benevento è il turno di Castellammare di Stabia dove il guineano spera di ritrovare il feeling col gol.

L’allenatore: Dopo la grande promozione dell’anno scorso Fabio Caserta è stato confermato a dispetto di varie voci di mercato. Per lui è l’occasione di portare avanti il proprio lavoro e continuare la propria scalata verso l’Olimpo degli allenatori.

Acquisti: Addae (Ascoli), Germoni (Lazio), Borri (Pontedera), Fazio (Ternana), Lia (Cavese), Mallamo (Atalanta), Elia (Atalanta), Del Sole (Juventus), Rossi (Lazio), Russo (Casertana), El Ouazni (Cavese), Di Roberto (Cavese), Di Gennaro (Lazio), Izco (svincolato), Tonucci (svincolato), Cissè (Hellas Verona), Boateng (Ternana), Calvano (Hellas Verona), Ricci (Parma), Borri (Piacenza), Bifulco (Napoli)

Cessioni: Marzorati (Cavese), Viola (Ternana), Paponi (Piacenza), Lionetti (Rimini)

Voto: 5,5

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; Vitiello, TONUCCI, Troest, GERMONI; Carlini, DI GENNARO, ADDAE; ELIA, CISSE', Canotto. Allenatore: Caserta (confermato)