Juve Stabia, il patron Manniello: "Punto guadagnato. Acque agitate in società"

Il patron della Juve Stabia, Franco Manniello, ha parlato ai microfoni di vivicentro.it al termine del match tra le vespe e il Trapani, terminato 2-2. Ecco le parole del numero uno della Juve Stabia: "Se Provedel non salva su Taugourdeau finisce 3-0 per loro. È sicuramente un punto guadagnato per come si era messa. Rimontare dopo uno 0-2 è stato importante. Questo campionato ci ha abituato a colpi di scena clamorosi. Voglio parlare di un’altra cosa: in società si è creato un ambiente antipatico tra l’amministratore e tutti i dipendenti. Sono successe delle cose e voglio che la questione si risolvi oppure sono pronto a fare non uno, ma sei passi indietro. Per me la Juve Stabia è una famiglia, la situazione va affrontata per rasserenare il clima. Ho visto gli striscioni della curva e sentito i cori dei tifosi. La Juve Stabia è di loro proprietà e farò di tutti per riportare il clima idilliaco che c'è sempre stato in questi miei 12 anni di permanenza." Secondo indiscrezioni, pare che l'amministratore unico D'Elia abbia avuto uno screzio con un dipendente minacciando il licenziamento del tesserato. Un episodio riportato ai tifosi che hanno reagito con la contestazione.