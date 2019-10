Juve Stabia, l'ex Vives: "Caserta è il top. Ma da battere è il Benevento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di pianetaserieb.it, è intervenuto Giuseppe Vives, ritiratosi dall'attività agonista la scorsa estate, che ha parlato di una delle sue ex squadre, la Juve Stabia, e della Serie B in generale: "La Juve Stabia deve scendere in campo e dare sempre il 100%. La squadra in settimana deve prepararsi per correre e combattere più degli avversari, cercando di portare più punti possibili a casa. Hanno, a mio avviso, un ottimo allenatore, che conosco dato che abbiamo giocato insieme. Lo scorso anno, dopo aver visto una partita delle Vespe, mandai un messaggio proprio a Fabio Caserta per fargli i complimenti, gli dissi che la squadra aveva un’impronta precisa e questo era merito del tecnico. La Serie B, però, è un campionato totalmente diverso dalla C, quest’anno c’è molta più qualità rispetto al passato e una squadra che arriva dalla C all’inizio può fare fatica. Spero che la vittoria contro il Trapani sia servita alla Juve Stabia per ripartire al meglio dopo la sosta”.

Generalizzando poi al campionato: “Si è livellato verso l’alto e ora è più avvincente. Ritengo che il Benevento sia la squadra da battere e questo mi fa piacere perché parliamo di una squadra della mia regione, la Campania. Vedo bene anche la Salernitana di Ventura e l’Empoli, che ha una squadra davvero forte. Sono queste le squadre che se la giocheranno, ma in generale vedo un livello davvero gradevole”.