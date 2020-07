Juve Stabia, la carica di Polito: “Sputeremo sangue fino all’ultimo minuto”

Una Juve Stabia che alla ripresa ha faticato più del previsto, e che ora si trova a dover fronteggiare l'Entella, in una gara dove i punti, per le Vespe, iniziano a pesare molto. Ai canali ufficiali del club campano, è stato questo il il commento del Ds Ciro Polito: “Sputeremo sangue fino all’ultimo minuto. Questa squadra ha già dimostrato di sapersi rialzare nel corso di questa stagione, certamente non mollerà adesso. Dobbiamo creare un clima positivo e sapere che ogni punto da orai in poi è determinante per centrare l’obiettivo. In queste sei partite ci giochiamo tutto, qui non si dorme la notte per la Juve Stabia e non accetto assolutamente illazioni sul mio conto, sul mister e sulla squadra che, come ho detto, è concentrata, determinata e che sente la responsabilità del momento. Ci siamo giocati i jolly, adesso siamo nel “nostro campionato”, quello che sapevamo dall’inizio di dover fare. L’obiettivo non è cambiato, lotteremo fino all’ultimo per raggiungerlo”.