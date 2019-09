© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juve Stabia ha comunicato che da oggi la società entrerà in silenzio stampa: "Rendiamo noto che, al fine di garantire tranquillità e concentrazione alla squadra e al team in vista delle prossime partite, abbiamo indetto il silenzio stampa per tutti i nostri tesserati. Pertanto, da questo momento non rilasceremo alcuna intervista e ci riserviamo di comunicare con la stampa solo a mezzo di un nostro delegato che, di volta in volta, sarà individuato per rilasciare eventuali comunicazioni agli Organi di informazione", si legge nella nota ufficiale diramata dal club.