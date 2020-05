Juve Stabia, Langella: "Protocollo inattuabile. Non possiamo sostenere gli stessi costi della A"

Il presidente della Juve Stabia Andrea Langella intervistato da Sky Sport ha bollato come inattuabile il protocollo sanitario della FIGC: “Si tratterebbe di uno sforzo economico insostenibile e mi chiedo se ne valga la pena per 10 partite. Il protocollo è inattuabile e poi, pur con tutte le precauzioni, le norme di distanziamento non potrebbero essere rispettate. Infine in caso di positività di un membro della squadra la responsabilità penale cadrebbe su noi presidenti ed è impossibile accollarsi una tale responsabilità. - conclude Langella -Vogliamo ripartire, ma solo alle giuste condizioni. Servono misure meno drastiche e contributi ai club perché non possiamo sostenere gli stessi costi della Serie A”.