Juve Stabia, Mallamo: "Dispiace aver perso dopo una buona prestazione"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Alessandro Mallamo, centrocampista della Juve Stabia ai microfoni di Ottochannel 696 ha commentato il ko casalingo subito contro il Perugia: "Avevamo affrontato la partita nel modo giusto, potevamo andare in vantaggio, abbiamo avuto anche altre occasioni. Dispiace aver perso perché avevamo disputato una buona prestazione ma è stata macchiata da due episodi sfavorevoli. Non ho rivisto gli episodi dei due rigori, dispiace perché il secondo probabilmente non era nettissimo. In ogni caso abbiamo iniziato bene il secondo tempo, la partita l’abbiamo fatta più noi, poi dopo il secondo gol ci siamo lasciati un po’ andare e loro hanno avuto l’occasione per il tris. Dobbiamo essere più lucidi negli ultimi metri",