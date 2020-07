Juve Stabia, Mallamo: "Nelle difficoltà viene fuori il nostro carattere, ci aspettano tre finali"

Le dichiarazioni di Mallamo dopo Juve Stabia-Chievo 3-2.

Partita dalle forti emozioni quella tra Juve Stabia e Chievo, con le vespe andate sotto per 0-2 e poi capaci di rimontare nella ripresa. Un successo firmato dal gol decisivo di Alessandro Mallamo, che ha commentato il match ai microfoni di Dazn.

Una partita dai due volti, perché nel primo tempo avrebbe meritato più il Chievo mentre nella ripresa avete messo in atto la rimonta grazie ad un grande carattere.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta che, nei momenti di difficoltà, viene fuori il carattere della Juve Stabia. Nel primo tempo siamo partiti bene, ma l’episodio del gol ci ha un po’ demoralizzato. Nella ripresa abbiamo iniziato con il piglio giusto e ci è riuscita una rimonta meritata come all’andata”.

Una vittoria che serve per il morale e per la classifica, visto che vi avvicina a Perugia e Pescara e vi tiene lontani dal Cosenza che continua a marciare.

“Sono tre punti fondamentali, per la classifica ma soprattutto per affrontare le ultime tre finali con la mentalità giusta. Dobbiamo avere fiducia per arrivare al nostro obiettivo finale che è la salvezza”.

Venezia, Cremonese e Cosenza sono tre scontri diretti belli tosti.

“Sono tre scontri diretti ma abbiamo dimostrato contro il Chievo, squadra importante e costruita per i playoff, che possiamo giocarcela. Arriveremo al meglio a queste tre partite”.

Un pizzico di rammarico per voi, che avete dimostrato di meritare questa categoria contro Frosinone e Chievo ma perso dei punti per strada contro Livorno e Pescara?

“Abbiamo perso dei punti anche in modo ingenuo, talvolta negli ultimi minuti. Siamo partiti anche male come prestazioni, ma dalla sfida con l’Entella ci siamo ripresi e siamo contenti”.

Primo gol tra le mura amiche: quali emozioni hai provato e quali dediche vuoi fare?

“Una gioia infinita, perché quest’anno non sono mai stato incisivo sotto porta pur avendo fatto buone partite. Sono contento di aver aiutato la squadra e dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza, che mi sono sempre vicini”.