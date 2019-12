© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Franco Manniello, presidente della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RaiSport sulla prima parte di stagione della formazione di Fabio Caserta impegnata nel campionato di ritorno in Serie B dopo alcuni anni vissuti in terza serie: "All'inizio abbiamo avuto molti infortunati e siamo partiti male. Ma abbiamo avuto il tempo di recuperare e senza dubbio recupereremo. Fabio Caserta sta facendo un buonissimo lavoro. E' il terzo anno che allena. Ha conquistato un quarto posto, ha vinto il campionato di Serie C. Abbiamo molti ragazzi dell’Atalanta che il direttore Sartori ci manda ogni anno. E anche calciatori di esperienza come Di Gennaro e Calvano. Sono convinto che a fine campionato diremo la nostra".