Juve Stabia, Manniello: "Bisogna dare serenità ai dipendenti della Juve Stabia"

Brutta partita della Juve Stabia. Al Menti, contro il Trapani, le Vespe sotto di due goal riescono a riacciuffare il 2-2 negli ultimi trenta minuti del secondo tempo. Buona l’ultima mezz’ora delle vespe, ma a destare preoccupazione è la prima ora di gioco in uno scontro salvezza. Durante la gara ad attirare l’attenzione di tutti è stata la protesta della curva sud contro l’amministratore della Juve Stabia D’Elia. Sembrerebbe che qualche dipendente della Juve Stabia sia a rischio licenziamento. A fare luce sulla questione, a fine gara, è uno dei due patron Franco Manniello: “Oggi abbiamo guadagnato un punto per come si era messa la gara. Abbiamo rischiato di prendere anche il 3-0 che abbiamo evitato grazie a Provedel. Poi siamo stati bravi a reagire e alla fine la potevamo anche vincere. Sulla protesta dei tifosi voglio chiarire che la Juve Stabia è sempre stata gestita dal sottoscritto come una famiglia serena e così deve restare. Se qualcuno la pensa diversamente sono pronto a farmi da parte. I dipendenti della Juve Stabia in questo momento non sono sereni e così non va bene. La Juve Stabia è dei tifosi e di Castellammare”.