Juve Stabia, Manniello: "Penalizzati dall'arbitro"

La sconfitta con il Perugia manda su tutte le furie uno dei due patron delle Vespe, Franco Manniello che si scaglia contro l'arbitro, accusato di aver fischiato due rigori dubbi: "Facciamo tanti sacrifici, i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, ma non possiamo accettare questi arbitraggi. Oggi sono stati fischiati due rigori assolutamente dubbi. Due rigori che ci hanno fatto perdere una gara importante. Se avessimo vinto avremmo superato il Perugia in classifica. Meritiamo un po' di rispetto. Siamo una piccola realtà che sta provando a fare qualcosa di importante con grande fatica e sudore. I ragazzi fanno bene ad essere arrabbiati, meritavano di più. Questa non è una squadra, è una famiglia. Dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi dopo si vedrà. Penso che non basteranno 40 punti per salvarsi".