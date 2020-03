Juve Stabia, Mastalli: "E' fondamentale restare uniti, aiutarci e sostenerci a vicenda"

Un messaggio, affidato a un post Instagram, è quello che il centrocampista della Juve Stabia Alessandro Mastalli ha voluto lanciare a tutti i tifosi campani e non in questo momento di grave emergenza sanitari: "Ciao a TUTTI i tifosi stabiesi e non.

Sono già passati diversi giorni di quarantena e non sappiamo quanti altri ancora ne dovranno passare. L'unica certezza che abbiamo è di rispettare le disposizioni emanate dal Governo e soprattutto di restare a casa.

Mi raccomando, restiamo positivi.

Sono convinto che alla fine di questo momento difficile per tutti noi, come ogni momento di difficoltà, anche in questo è fondamentale restare UNITI, aiutarci e sostenerci a vicenda, così ne usciremo VINCENTI !

Vi mando un abbraccio (virtuale) a tutti voi e alle vostre amate famiglie.

A PRESTO. #IoRestoACasa".