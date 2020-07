Juve Stabia, Mastalli in campo dopo un anno: "Aspettavo questo momento. Possiamo salvarci"

vedi letture

Dopo quasi un anno e un brutto infortunio, contro l'Entella è tornato in campo il capitano della Juve Stabia Alessandro Mastalli che dopo la gara ha detto: "Come mi sento dopo l’esordio in Serie B? Sto molto molto bene, aspettavo questo momento da quando purtroppo mi son fatto male; cercavamo la vittoria a tutti i costi ma questo è un punto di ripartenza. Da capitano dico che se siamo questi ci salviamo. Avere carattere anche in caso di Play Out? Assolutamente sì. Se dovessimo giocare gli spareggi daremo tutto lì e ci salveremo, ma se continuiamo su questa strada, sputando sangue in campo, non ce ne sarà per nessuno e ci salveremo direttamente”, le sue parole riprese dal sito ufficiale della Juve Stabia.