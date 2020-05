Juve Stabia, Mastalli: "Non aver ancora esordito in B con questo club mi fa male al cuore"

Il lockdown ha prolungato per un tempo che sembra davvero infinito la lontananza dal rettangolo verde di Alessandro Mastalli, capitano della Juve Stabia, fermo ai box dallo scorso agosto a causa di un lungo infortunio. Oggi il leader del centrocampo delle Vespe è tornato a parlare attraverso il sito ufficiale del club: “Spero si possa tornare presto in campo. Non aver debuttato in Serie B con la Juve Stabia fa male al cuore, era un mio obiettivo già dal primo anno di C. Guardare i compagni e non poter dare una mano è dura. Spero tanto nell’esordio già in questa stagione. Alzare la Coppa della vittoria del campionato di Serie C, da capitano, è stata un’emozione unica. Noi calciatori abbiamo voglia di giocare, ma c’è anche tanta paura. Si può sperare in una ripresa tranquilla soltanto rispettando le misure di sicurezza. Bisogna fare attenzione perché la situazione non è semplice. Siamo professionisti e ci stiamo tenendo in forma allenandoci ogni giorno. In caso di ripresa ci faremo trovare pronti”.