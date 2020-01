© foto di Federico Gaetano

Poco impiegato dalla Juve Stabia nella prima metà di stagione (7 gare in campionato, una in Coppa Italia), Fabrizio Melara è destinato a lasciare i gialloblù in questa sessione di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, l'esperto esterno offensivo di Civitavecchia potrebbe accettare di tornare in Serie C per vestire i colori dell'Avellino. Per lui è pronto un contratto di un anno e mezzo. Melara in carriera ha ottenuto due promozioni in B, a Benevento nel 2016 e nella stagione scorsa con la Juve Stabia.