Juve Stabia, occhi su Simeri. Si punta ai ritorni di Elia e Germoni

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

La Juve Stabia sta costruendo la squadra per il prossimo campionato in Serie B. Come riportato da Sky Sport, per l’attacco piace Simone Simeri, già al club stabiese nella stagione 2017/2018. Il Bari, però, non vorrebbe privarsene. Si va verso il ritorno anche di Salvatore Elia e Luca Germoni. Il primo, classe 99' e di proprietà dell’Atalanta, è stato tra i protagonisti della promozione della squadra guidata da Fabio Caserta con 30 presenze e 2 reti all'attivo. Il secondo, classe '97 e di proprietà della Lazio, ha vestito la maglia gialloblù dallo scorso gennaio.