© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si fa largo l'idea di uno svincolato di lusso per la porta della Juve Stabia, attualmente penultima in classifica in Serie B e soltanto una volta su quattro capace di chiudere una partita senza subire neanche una rete. Si tratta di Stefano Sorrentino, espertissimo estremo difensore attualmente svincolato, reduce da un'esperienza di lungo corso con il Chievo in Serie A, e adesso desideroso di ricominciare con una nuova avventura. Lo riferisce Sky Sport.