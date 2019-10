Juve Stabia-Pescara, la gara agli antipodi nel segno del sette

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Un turno infrasettimanale che questa sera contrapporrà, nella 10^ giornata del campionato di B, Juve Stabia e Pescara, due formazioni agli antipodi. E non per la classifica, ma un singolare dato evidenziato sul sito ufficiale della Lega B: si affronteranno infatti la formazione che subisce più gol nei 15’ finali di gara (7 gol al passivo per i campani dal 76’ al 90’ inclusi recuperi) e quella che invece ne segna di più (7, il Pescara appunto).

Vedremo se la statistica sarà nuovamente confermata.