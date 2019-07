Juve Stabia, piace Lunetta dell'Atalanta. C'è anche la Reggina

© foto di Federico Gaetano

Gabriel Lunetta, esterno italo-francese classe '96 di proprietà dell'Atalanta, nella passata stagione ha giocato in prestito in C tra Giana Erminio e Sudtirol, ma nel suo prossimo futuro potrebbe esserci un balzo in avanti che lo condurrebbe alla Serie B. Secondo quanto appreso da TuttoB.com, infatti ci sarebbe l'interesse della neo-promossa Juve Stabia sul suo conto. Ma non solo, perché le sirene della terza serie ci sono ancora: Lunetta piace anche alla Reggina.