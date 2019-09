Juve Stabia-Pisa: prima vittoria cercasi, ai box Moscardelli

Fischio d'inizio alle 18. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Sfida tra neopromosse al Romeo Menti: sesto incrocio ufficiale in Campania tra Juve Stabia e Pisa. Lo score dei precedenti è tutto a favore dei padroni di casa, che hanno vinto in quattro occasioni. L'unico blitz nerazzurro risale addirittura alla stagione 1951/52. Vespe a caccia dei primi punti in campionato: il k.o. contro l'Empoli - uno dei pesi massimi nella lotta al titolo - non ha scalfito ambizioni e certezze della banda di Caserta, decisa a non steccare davanti ai propri tifosi. "Il pubblico è in grado di fare la differenza - ha detto ieri il tecnico gialloblu - sono sempre determinanti". Toscani in cerca di riscatto dopo il colpaccio a Benevento sfumato solo in extremis, sul destro dagli undici metri di Marconi ribattuto da Montipò. L'ultima apparizione a Castellammare dei pisani risale a quasi nove anni fa: la banda allora agli ordini di Pagliari cadde in semifinale di Coppa Italia di Lega Pro sotto i colpi di Maury e Tarantino, nell'edizione poi vinta in finale dai campani contro il Carpi.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Dubbio Carlini, che non è al meglio ma resta il favorito per chiudere la mediana insieme ad Addae e Calò. Verso la conferma in toto di difesa e centrocampo: Tonucci con Troest a protezione di Branduani, Rossi riferimento centrale con il rifornimento di Canotto e Melara.

COME ARRIVA IL PISA - Restano ai box Moscardelli e Liotti, rientrano invece dalla squalifica Siega e Meroni: possibile titolarità per il primo, mentre il secondo dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Non è partito alla volta di Castellammare nemmeno il neo-acquisto Varnier, rimasto in Toscana per recuperare celermente la forma migliore.