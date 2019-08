© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne de Il Mattino, quando l'esordio in Serie B è sempre più vicino, in casa Juve Stabia è il Ds Ciro Polito a tracciare un piccolo bilancio su quella che sarà la stagione delle neo promosse Vespe: "Dobbiamo assestarci e guardare a noi stessi. Non dobbiamo illudere nessuno, il nostro deve essere un campionato rivolto a mantenere la categoria. Non facciamo voli pindarici rischiando poi di farci male".