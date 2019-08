Juve Stabia, Polito: "Poli in standby. Arriverà un altro attaccante"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di Juve Stabia Live il ds delle Vespe Ciro Polito è intervenuto per analizzare i movimenti di mercato del club neo promosso in Serie B: "La dirigenza si sta sottoponendo a enormi sacrifici per allestire una squadra pronta a cimentarsi con la serie B, stiamo lavorando tutti alacremente sia in entrata che in uscita per non lasciare nulla al caso. In questi giorni ci sono stati accostati nomi inarrivabili come quello di Moncini, soprattutto dopo che la Spal ha rifiutato 4 milioni dall’Empoli. Altri hanno parlato di Calaió, un calciatore che non abbiamo mai richiesto alla Salernitana poiché non rientra nella tipologia di attaccante che fa al nostro caso. Ai tifosi dico di restare sereni, arriverà qualcuno da affiancare a Rossi. Poi non dimentichiamoci che va puntellata anche la difesa, la trattativa per Poli è attualmente in standby poiché si sono inseriti altri club di cui il Carpi sta vagliando le offerte. Restiamo ottimisti, nei prossimi giorni la situazione potrebbe sbloccarsi"