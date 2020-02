© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ivan Provedel, portiere della Juve Stabia, ha messo la firma sul gol del decisivo 2-2 che ha permesso alle "Vespe" di portare a casa un punto prezioso dalla trasferta di Ascoli. Questo il suo commento ai microfoni di DAZN: "Ero andato a saltare anche in precedenza, ho cercato di dare una mano: ho visto la palla in zona, ho provato a prenderla e credo di avercela fatta. Non ho capito più niente, segnare non è un sogno ma una chicca, un bel ricordo che mi porterò dietro: la cosa più importante è il punto che riusciamo a portare a casa, dopo una prestazione del genere perdere sarebbe stato un peccato. Stiamo facendo buone prestazioni, il mister ci ha dato qualche piccolo accorgimento nell'intervallo ma non ci ha stravolto: lavoriamo per giocare in questo modo, solo così possiamo portare a casa i risultati. Avessimo anche vinto, l'obiettivo sarebbe comunque rimasto la salvezza. La dedica per il gol va ai miei compagni, alla mia ragazza, ai miei amici e a mia madre".