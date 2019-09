Juve Stabia, rammarico Caserta: "Risultato bugiardo, ripartiamo!"

© foto di Giuseppe Scialla

Il sito Vivicentro.it riporta le dichiarazioni del tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta al termine della gara persa in casa per 5-1 contro l'Ascoli: "Risultato bugiardo, sempre che tutto stia girando storto. Paradossalmente ero più preoccupato dopo il ko contro il Pisa. E' stato il miglior primo tempo della stagione, abbiamo costruito un sacco di occasioni e non siamo riusciti a passare in vantaggio. Per un'ora ho visto un'ottima Juve Stabia, il rischio è che la squadra possa abbattersi più del dovuto per una sconfitta interna del genere. Ho intravisto tante cose positive, ma parlarne ora potrebbe sembrare fuori luogo: ripartiamo, prendiamoci le critiche e lavoriamo ancora per raggiungere il nostro obiettivo. Calò? Non mi va di parlare dei singoli, nessun reparto o calciatore ha specifiche responsabilità. Mi dispiace per l'infortunio di Tonucci, ci sono tante gare ravvicinate e in questo momento non ci voleva una notizia del genere. Speriamo di averlo a disposizione quanto prima. Per fortuna torniamo in campo martedì, dobbiamo crescere mentalmente perchè dopo l'1-3 abbiamo staccato la spina".