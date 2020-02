Juve Stabia, Ricci: "Si era messa male, punto guadagnato"

Intervenuto in zona mista alla fine di Juve Stabia-Trapani, il difensore delle vespe Giacomo Ricci ha così commentato il pareggio 2-2 del "Romeo Menti": "È un punto guadagnato perché la partita si era messa male, ma siamo stati bravi a reagire e tornare in gara. Sembravamo fuori dai giochi, il gol di Tonucci ci ha dato la scossa e siamo riusciti ad acciuffare il pari sospinti dal nostro pubblico. Abbiamo speso tanto ma da domani saremo già con la testa al match contro il Pordenone, servirà la stessa grinta messa in campo oggi. Personalmente sono contento di quanto sto facendo, sapevo che partivo dietro nelle gerarchie. Vorrei continuare così, dando tutto fino all'ultima giornata per la Juve Stabia". Dichiarazioni riportate da stabiachannel.it.