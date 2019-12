© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Danilo Russo, portiere della Juve Stabia, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita del match contro la Cremonese: "Oggi era una partita importante, questo è un punto pesante per noi. Abbiamo fatto in modo di continuare la striscia positiva, andiamo a casa contenti. Approccio giusto? Merito del mister che ci stimola a dare il massimo sin dal riscaldamento.Cosenza? Scontro diretto per noi, giochiamo in casa, le energie non si trovano ma si hanno, e noi sappiamo di averle. Dobbiamo terminare l'anno in maniera gratificante e servono punti per la salvezza".