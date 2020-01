Juve Stabia, si pensa al ritorno di Seculin. Ma c'è anche il Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juve Stabia, si pensa al ritorno di Andrea Seculin, classe ‘90, attualmente in prestito alla Sampdoria. Ma c'è da fare i conti con il ChievoVerona, proprietario del cartellino, che potrebbe però richiamarlo alla base per affidargli la porta attualmente difesa da Adrian Semper, classe ‘98. Quest'ultimo infatti, come riferisce Tuttosport, potrebbe tornare alla Dinamo Zagabria.