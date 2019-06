Nelle ultime ore è circolata una voce insistente, diffusasi a macchia d’olio, di un possibile approdo in casa Juve Stabia del calciatore della Juventus, Luca Clemenza, classe 1997, nell’ultima stagione in prestito al Padova. Da quanto ha appreso la redazione di ViViCentro.it, al momento non sembrerebbe esserci stato alcun contatto tra le parti, con la società stabiese orientata su altri obiettivi, in particolar modo con ormai la chiusura della trattativa per Addae.