Juve Stabia, tegola stadio. Manniello: "Assurdo giocare altrove"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, come riferisce stabiachannel.it, è intervenuto Franco Manniello, socio dell'attuale patron della Juve Stabia Andrea Langella, che ha fatto il punto sulla situazione stadio. Esprimendo il disappunto per la gestione dei lavori di riammodernamento del "Menti": "Dispiace trovarsi a commentare questa situazione, si tratta di lavori noti sin dalla scorsa estate. Dal comune mi sono giunte rassicurazioni in merito dato che non ci è consentito occuparci di questo genere di interventi almeno sino a quando, come da mia proposta, non si deciderà di stipulare una convenzione per l'utilizzo dello stadio rendendoci di fatto autonomi. Non posso che essere ottimista in relazione al completamento dei lavori, anche perché sarebbe davvero assurdo ritrovarci a giocare lontano da Castellammare partite di una categoria prestigiosa come la serie B".

A ogni modo, sembra che l'amministrazione comunale abbia confermato l'alacre lavoro da parte degli organi preposti, che avrebbero destinato circa 75mila euro all'impianto, col fine di individuare quanto prima una ditta che possa installare le circa 2mila sedute mancanti entro il termine ultimo dell'1 febbraio 2020.