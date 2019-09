Juve Stabia, Tonucci: "Avvio sotto le attese. Perugia? Non lo temiamo"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa in casa Juve Stabia con protagonista Denis Tonucci. L'ex difensore di Bari e Foggia ha analizzato l'avvio di stagione delle Vespe (fonte StabiaChannel.it): "Un inizio di campionato non secondo le nostre aspettative. Tutti noi avremmo voluto raggiungere risultati positivi, ma quello che abbiamo raccolto non è stato quello che abbiamo seminato. Empoli è stato il luogo di esordio in B per molti noi. Per tale motivo non è stato facile, ma abbiamo risposto presente. Abbiamo giocato due tempi diversi l’uno dall’altro e se non fosse stato per il rigore concesso ai toscani sarebbe stata una partita diversa. Per quanto riguarda la sfida con il Pisa, sappiamo di aver commesso degli errori da non ripetere. Per fortuna la sosta è arrivata al momento giusto: abbiamo avuto l’opportunità di lavorare con il mister, di ascoltare i suoi consigli e siamo determinati a continuare con la mentalità e con lo spirito giusto".

Sul Perugia, prossimo avversario in campionato, Tonucci ha poi spiegato: "È una squadra forte, con giocatori provenienti dalla Serie A. Ma noi non li temiamo: rispetto per tutti, paura per nessuno. Faremo la nostra partita, cercando di ridurre gli errori commessi in precedenza. Sarà battaglia vera come tutte le partite che ci aspettano".