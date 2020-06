Juve Stabia, Troest: "Servirà massima concentrazione. Pesantissima l'assenza dei tifosi"

Attraverso il canale ufficiale su Instagram della Juve Stabia, Magnus Troest, difensore danese delle Vespe, ha raccontato le proprie sensazioni in vista della ripresa del campionato. "Sono arrivato agli allenamenti individuali in buone condizioni - ha spiegato il difensore -. Adesso il mister ci sta tirando a lucido per farci arrivare pronti alla trasferta di Pescara, ma solo giocando raggiungeremo il top della forma".

Sulle dieci giornate finali di Serie B Troest, poi, commenta: "Sarà fondamentale affrontare questo minitorneo con la massima concentrazione possibile. Da parte nostro non sarà semplice giocare senza i tifosi, perché per noi rappresentano il dodicesimo uomo in campo sia al Menti che in trasferta".