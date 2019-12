Juve Stabia, Vitiello: "Arriviamo a Cremona nel miglior modo possibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Juve Stabia, con Roberto Vitiello che ha parlato ai presenti. Il capitano delle Vespe ha da principio sottolineato la grande importanza della vittoria ottenuta contro il Venezia, ma la testa dei campani è già alla Cremonese, prossima avversaria in campionato: “Diciamo che era fondamentale vincere questo scontro diretto con il Venezia, era una gara delicata, ma abbiamo disputato un ottimo match e ora ci presentiamo a Cremona nelle migliori condizioni mentale possibili: ci sarà da fare attenzione, ma noi daremo il massimo. Stiamo recuperando le energie, abbiamo defezioni ma siamo una rosa numerosa, dove tutti si stanno facendo trovare pronti: stringeremo i denti, e daremo tutti qualcosina in più. Stiamo dimostrando di voler risultati, ed è per questo che dobbiamo avere questo atteggiamento anche nelle due ultime gare prima della sosta”.

Un appello poi ai tifosi: “Ci hanno sempre dimostrato vicinanza, anche nei momenti difficili e delicati. Come noi affronteranno una lunga trasferta, speriamo di ripagarli con una grande prestazione”.