Juve Stabia, Vitiello: "Pescara trasferta sempre difficile. Ora ancor di più dopo 3 mesi di stop"

Il difensore della Juve Stabia Roberto Vitiello ha parlato ai microfoni ufficiali del club della ripresa degli allenamenti in vista del ritorno in campo nel fine settimana: “Abbiamo passato un periodo abbastanza difficile, ma fortunatamente è alle spalle. Si è trattata di un’esperienza nuova e dura per tutti, qualcosa che non era mai successa prima. Ora guardiamo avanti felici di poter ricominciare. - continua Vitiello – Pescara? Sappiamo che sarà dura, lo è sempre stata come trasferta e ora lo sarà ancora di più perché ci sono molte incognite. Tre mesi di inattività sono pesanti, ma fisicamente stiamo meglio e sono molti giorni ormai che lavoriamo. Speriamo di arrivare preparati alla sfida”.