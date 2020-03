Juve Stabia, Vitiello: "Presto ne verremo fuori. Ecco come mi alleno in casa"

Intervistato da Tuttob.com, il giocatore della Juve Stabia Roberto Vitiello ha parlato dello stop del campionato e degli allenamenti lontani dalla squadra: "Personalmente in questi giorni mi sto dedicando tanto ai miei bimbi piccoli, cosa che di solito faccio poco per impegni di lavoro.cerchiamo dì intrattenerli con un po’ di tutto, giochi, musiche, disegni e altro. Ma come sappiamo tutti, sono giornate molto particolari. Ci troviamo ad affrontare nell'era moderna un emergenza sanitaria senza precedenti. Purtroppo per ora continuano ad arrivare notizie poco rassicuranti che ci destano preoccupazione, ma siamo fiduciosi che con la collaborazione di tutti presto ne verremo fuori".

Ti senti spesso con i tuoi compagni di squadra?

"Con gli altri compagni ci sentiamo spesso, abbiamo una chat di squadra dove sdrammatizziamo un po’ il momento, poi spesso facciamo videochiamate di gruppo per parlare un po’ tra di noi"-

Come si svolge il tuo allenamento personalizzato?

"Da quando sono iniziate le limitazioni, tramite Skype con l’ausilio del preparatore atletico, abbiamo iniziato le esercitazioni a casa eseguite a corpo libero".

Quale sarà la prima cosa che farai appena finirà l'emergenza?

"Ci sono tante cose che tutti vorremmo fare dopo questa emergenza, ma la cosa che più mi preme è portare i bimbi ad abbracciare i propri nonni".