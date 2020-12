Juve U23, non solo il Pescara su Petrelli. Sull'attaccante c'è anche la Cremonese

L’attaccante della Juventus U23 Elia Petrelli, autore di cinque reti e quattro assist in Serie C, fa sempre più gola ai club di Serie B in vista della riapertura del mercato a gennaio. Oltre al Pescara infatti ci sarebbe un altro club cadetto sulle sue tracce. Si tratta della Cremonese, come riferisce Seriebnews.com, che potrebbe chiedere in prestito il giocatore al club bianconero, che punta molto sul giocatore in ottica futura e lo lascerà partire solo a titolo temporaneo.