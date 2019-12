© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus U23 Simone Muratore, che ha già esordito in Champions League con la squadra di Maurizio Sarri, aumentano le pretendenti in Serie B. Dopo Ascoli e Pescara infatti sul classe ‘98 si starebbero muovendo anche il Trapani e la Cremonese. Lo riferisce Seriebnews.com spiegando che al momento il club bianconero non ha intenzione di cedere il calciatore neanche in prestito.