Juventus, anche il Trapani su Hans Nicolussi Caviglia

Diverse le società interessate ad avere in prestito per la prossima stagione il giovane centrocampista Hans Nicolussi Caviglia. Oltre alla Cremonese, che si è portata avanti e resta favorita, prova l'assalto il Trapani. In Sicilia troverebbe mister Francesco Baldini, che la scorsa stagione lo ha allenato in Primavera. Lo riporta TuttoJuve.com.