Juventus, il difensore Romagna tra Cremonese e Brescia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filippo Romagna (20) tra la Cremonese e il Brescia. Tuttosport fa sapere che la Juventus stava per cedere il difensore ex Novara alla formazione neopromossa in Serie B, ma le rondinelle si sono inserite nella trattativa per avere nuovamente a disposizione il calciatore che ha giocato in Lombardia negli ultimi sei mesi.