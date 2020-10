Juventus, Kean aspetta i bianconeri e spera nel colpo last minute

Moise Kean continua ad aspettare la Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport i contatti tra Kean e i campioni d’Italia vanno avanti da mesi. Mino Raiola, agente del giocatore, ha mediato tra i due club per cercare di esaudire il desiderio del suo assistito. Kean spinge per tornare alla Juventus e a differenza degli altri obiettivi bianconeri, essendo cresciuto nelle giovanili della Juventus, non occuperebbe posti nella lista Champions. Non è un dettaglio, non caso alla Continassa stanno lavorando per riprendersi Kean un anno dopo averlo ceduto all’Everton per quasi 30 milioni.

A meno di tre giorni dalla fine delle trattative Kean spera nel più classico dei last . Può succedere di tutto e molto dipenderà anche dalla cessioni che il dg juventino Fabio Paratici riuscirà a realizzare tra il weekend e lunedì.