© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Del Favero, portiere della Juventus U23, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "L'approccio alla Serie C? Ci sono giocatori che mettono tutto in campo. In Primavera devi fare ancora quello step che ti porta a sputare sangue per la maglia. In Serie C si vive questo in ogni partita".