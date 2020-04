Karo: "Voglio arrivare più in alto possibile con la Salernitana. Lazio? Magari in futuro"

Dalle colonne de Il Mattino - ed. Salerno, ha parlato il difensore della Salernitana Antreas Karo: "Mancano gli allenamenti sul campo, la vita dello spogliatoio, la squadra e il gruppo. Per non parlare dell'impossibilità di fare quello che ci piace e cioè giocare a calcio. Ripresa? Me lo auguro. Anche perché le partite vanno giocate e noi non vediamo l'ora di ricominciare. Per il momento ci alleniamo a casa con un programma stilato dal preparatore. Il campo poi dirà se saremo pronti al 100%. Se la pausa sarà più lunga subentrerà anche un aspetto psicologico. Stipendi? Capisco che la situazione è difficile e dobbiamo collaborare anche noi giocatori. Credo che la soluzione migliore sia quella di trovare una via comune per poter superare questo ostacolo".

E sul futuro: "Il mio scopo è arrivare il più in alto possibile con la Salernitana. E poi esprimermi ad alti livelli in futuro. La Lazio? Beh, visto che il mio cartellino è del club biancoceleste l'obiettivo è di giocare lì nel futuro".