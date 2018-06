Kawaya si presenta: “Grazie Mechelen. Avellino nuova sfida”

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il neo acquisto dell'Avellino Andy Kawaya attraverso il proprio profilo instagram ha postato la sua prima foto da calciatore biancoverde e ringraziato chi gli ha permesso di sbarcare in Italia. “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato per essere dove sono oggi. Voglio ringraziare il Mechelen per l'ultimo anno. Ringrazio la mia famiglia, A-Group e l'Avellino per questa nuova sfida. - conclude Kawaya - Ho bisogno di dire grazie Dio".