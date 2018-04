Kouamé: "Che gioia il gol in nazionale. Porterò le paste ai compagni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Mattino di Padova il centravanti del Cittadella Christian Kouamé ha parlato della sua prima rete con la maglia della nazionale ivoriana U23: “Dopo la gara non ho avuto modo di parlare molto col ct perché dovevo rientrare a Cittadella, ma sono molto felice di aver segnato all'esordio con la maglia della mia nazionale, credo sia il sogno di tutti i giocatori. Sarebbe stato ancora più bello solo se avessimo giocato in Costa d'Avorio. Ho chiamato sia la mia famiglia in Toscana che quella in Africa, tutti erano orgogliosi. Ora dovrò portare le pastine ai compagni, non l’ho ancora fatto, ma prometto che succederà a breve. - continua Kouamé – Serie B? Non dobbiamo fare i conti per la classifica, ma solo giocare come sappiamo senza guardarci indietro. La Ternana ha un solo obiettivo che è la vittoria visto che è ultimo in classifica, ma anche noi vogliamo i tre punti per continuare a stare in alto”.