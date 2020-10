Kragl: "Ascoli, ottimo impatto con squadra e città. Spero di rimanere qua per un po'"

Arrivo quasi al fotofinish della sessione invernale di calciomercato, il centrocampista Oliver Kragl, attraverso i canali ufficiali dell'Ascoli, si è presentato alla stampa: "Tutti mi chiamano Holly, vengo dalla Germania e là vive ancora la mia famiglia, che comunque viene spesso a trovarmi. A 16 anni ho preso subito casa da solo, iniziai a lavorare 8 ore al giorno intanto che mi allenavo, solo dopo ho capito che potevo far del calcio il mio lavoro: è stata una lunga gavetta prima di arrivare in Italia, anche in A. Ora arrivo nella città dove ha giocato anche Oliver Bierhoff, non occorre presentarlo, spero di fare anche io un'ottima stagione per la squadra e la città. La mia specialità? Le punizioni. Mi sono comunque trovato bene nello spogliatoio, siamo compatti e giochiamo un bel calcio: dobbiamo migliorare, tenere più alta la concentrazione, ma siamo sulla giusta strada. Spero di rimanere un po' di tempo qua".