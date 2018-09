Kragl: "Complimenti fanno piacere, mi interessa solo il Foggia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente ieri in conferenza stampa, il centrocampista del Foggia Oliver Kragl ha commentato la vittoria contro il Padova per 2-1. "Con il Padova era un un test molto importante per tutti noi e per i tifosi, a livello personale i complimenti fanno piacere ma a me interessa solo il bene del gruppo. Posso anche non segnare, la cosa importante è la vittoria della squadra. La sfida contro il Benevento? Dobbiamo fare la nostra partita e proveremo a portare a casa punti".