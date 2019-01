Kresic: "Colpito dalla grinta del Carpi. Qui per meritarmi l'Atalanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime parole da calciatore del Carpi per Anton Kresic, difensore arrivato in prestito dall'Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club emiliano: “Ho scelto di venire a Carpi perché ho visto una squadra che lotta sempre, gioca su ogni pallone per 90 minuti e penso di poter aiutare la squadra a raggiungere la salvezza. Ad Avellino ho giocato sia nella difesa a quattro che a cinque e posso giocare sia da centrale di destra che di sinistra. Mi sono trovato subito molto bene nel gruppo, sono tutti ragazzi molto bravi che mi hanno accolto bene. Conoscevo già qualcuno e mi hanno aiutato ad inserirmi subito. Con qualche giorno in più migliorerà ancora. Ho visto le ultime partite del girone d’andata del Carpi e ho visto una squadra tosta, che si difende bene per ripartire. Credo non manchi niente, dobbiamo allenarci bene per subire meno reti perché davanti il gol prima o poi arriva. Ho già parlato con Castori sia di tattica che della mia condizione. La Serie B è un campionato che ormai conosco bene, è un campionato strano in cui la prima e l’ultima possono vincere e può succedere di tutto.

A Cremona all’inizio ho sempre giocato poi dopo il cambio dell’allenatore ho giocato meno ma è normale che ogni mister faccia le proprie scelte. Arrivo qui molto carico per dimostrare il mio valore e centrare la salvezza. So che qui si lavora duramente, il direttore mi ha detto che qui si lavora tanto. A me piace perché le mie qualità sono fisiche e atletiche. Fisicamente sto bene, mi sono allenato anche durante le vacanze. Voglio fare bene qui per fare uno step ancora in avanti e tornare all’Atalanta e dimostrare che posso starci”.