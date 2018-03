Kukoc: "Caracciolo bandiera del Brescia. Serve rispetto"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L'ex terzino del Brescia (24 presenze nel 2013-14) attraverso il proprio profilo Facebook ha voluto dire la sua al patron delle Rondinelle Massimo Cellino dopo le frecciate lanciate al centravanti e capitano Andrea Caracciolo a cui potrebbe non essere rinnovato il contratto in scadenza a fine anno: “Rispetto per quest'uomo. Andrea è una bandiera di Brescia e tu Cellino devi rispettare questo, ricordati che non hai fatto un cazzo per Brescia, non sei stato tu a salvare il Brescia dal fallimento. Hai preso Brescia quando tutto era sistemato. - continua Kukoc – Da quando sei arrivato non hai fatto nulla, ogni settimana cambi allenatore, ogni settimana parli di un nuovo stadio di un nuovo centro sportivo e oggi? Devi pregare Andrea che perdoni la tua stupidità. Il tuo è un attacco ad Andrea ai tifosi e alla città”.