Kupisz: "Voglio battere il mio record di gol e salvare il Cesena"

Il centrocampista del Cesena Tomasz Kupisz ha parlato al Corriere Romagna della sua esperienza in Inghilterra quando era a inizio carriera e della stagione dei bianconeri: "A 17 anni mi notarono con l'Under 17 della Polonia, il salto è stato notevole, altra vita altra esperienza. A casa i miei genitori mi hanno insegnato la cultura del lavoro e in Inghilterra ho rispettato l'insegnamento. Lì ho capito che per giocare bisogna dare il massimo e ho sfidato giocatori come Welbeck e Macheda, che poi ho ritrovato a Novara lo scorso anno e anche lui si ricordava le nostre battaglie. - continua il polacco - A Cesena sto troppo bene e sono in debito coi tifosi. Non sono ancora riuscito a regalare loro le meritate soddisfazioni. In queste ultime 10 gare dobbiamo riprenderci i punti persi per strada. Qui sto bene, mi dispiace solo non essere riuscito a regalare le meritate soddisfazioni ai tifosi e mi sento in debito. Ci servono almeno 15 punti per salvarci e io spero di fare sempre meglio e battere il mio record di gol stagionali fermo a due anni fa quando ne segnai sei”.