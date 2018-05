Kutuzov: "Bari, provai ad aiutare i russi. Focaccia? Il patito è mio figlio"

© foto di Filippo Gabutti

Doppio ex della sfida tra Parma e Bari, Vitali Kutuzov ne ha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno: "Se torno ancora a Bari? Almeno un paio di volte all'anno. E, se non vengo io, qualcuno riesce sempre a mandarmi un pezzo di focaccia. A proposito: si diceva che ne fossi ghiotto, ma il vero patito è mio figlio. Il Bari deve stare sempre in A: sono i tifosi a rendere grande un club ed in tal senso i supporter biancorosso non hanno eguali. Ci vorrebbe un imprenditore facoltoso per rafforzare la compagine sociale.

Volete un'indiscrezione? Quando si è prospettato l'interessamento di magnati russi ho provato a dare una mano: se il mondo fosse in pace, sarebbe stato possibile coinvolgere qualcuno. Come mai questo legame? Quella promozione fu il trionfo di un popolo. Mai visto tanto amore da parte della gente. La squadra attuale? Mi piace la formazione e Grosso, è un tecnico che farà strada. Il mio cuore? Ho Bari nel sangue, domani tiferò biancorosso".