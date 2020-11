L'accusa di Cacciatore: "Qualcuno da Cagliari ha fatto saltare il mio trasferimento al Pescara"

Il difensore Fabrizio Cacciatore in una lunga intervista a Varesesport.com ha parlato anche del mancato approdo al Pescara nell’ultima sessione di mercato accusando delle interferenze da Cagliari, sua ex squadra, che hanno portato alla mancata conclusione dell’affare: “La trattativa era ormai chiusa, mi sarei dovuto trasferire a breve, ma a un certo punto qualcuno da Cagliari ha parlato con il presidente Sebastiani ed è saltato tutto. Sicuramente questa persona, che però non so chi sia, ha voluto mettermi i bastoni fra le ruote. - continua Cacciatore - Probabilmente non saprò mai chi è stato, ma qualcuno ha parlato. Purtroppo è andata cosi, il Pescara poi ha cercato di far passare il messaggio che a loro servisse un difensore centrale e non io, ma la verità non è assolutamente questa. Se al presidente del Pescara hanno detto che le mie condizioni non erano buone, è normale che si sia spaventato”.